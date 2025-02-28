Rahmet ayı Ramazan başladı: İlk teravih namazı kılındı

AA & Ensonhaber

Müslümanlar, yılın en mübarek ayına coşku ve huşu içinde girerken, ibadethaneler dualarla yankılandı.

VATANDAŞLAR, İLK TERAVİH İÇİN CAMİLERİ DOLDURDU

Türkiye’nin dört bir yanında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her yaştan vatandaş, ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın etti. Mübarek ayın bereketini hissetmek isteyenler, camileri doldururken, avlular ve sokaklar da ibadet edenlerle dolup taştı.

ELLER DUAYA AÇILDI

Gecenin karanlığını aydınlatan mahyalar, gökyüzüne yükselen dualara eşlik ederken, müminler Ramazan ayının getirdiği huzurla ellerini semaya açarak tüm İslam alemi ve insanlık için hayır diledi. Bu özel gece, ramazan ayının manevi birlikteliğini ve paylaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.