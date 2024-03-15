Herkesin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi.
İslam alemi için önemli bir yere sahip olan üç aylardan sonuncusu Ramazan-ı Şerif, yurt genelinde ibadetlerle geçiriliyor.
Ramazan ayı heyecanla karşılandı
Bu mübarek ayda vatandaşlar sevdikleriyle iftar sofralarında buluşurken, yardıma muhtaç insanlara da yardımlarını esirgemiyor.
Birlik ve beraberlik içinde geçen bu ayda eller semaya gönüllerden geçen dualar için kalkıyor.
Binlerce insan ağırlandı
Ramazan ayı öncesinde yapılan titiz çalışmaların ardından, camiler binlerce insanı ağırlıyor.
İlk cuma namazı kılındı
11 Mart'ta yurt genelinde ilk iftarımızı yaparken bugün de Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması yaşandı.
Yurt genelinde camilerde ilk cuma namazı kılınırken, namaz için saf tutan vatandaşlar camileri doldurup taşırdı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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