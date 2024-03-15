Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması bugün yurt genelinde heyecanla karşılanırken, binlerce insan camilere akın ederek yoğunluk oluşturdu.

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AA

Herkesin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi.

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan üç aylardan sonuncusu Ramazan-ı Şerif, yurt genelinde ibadetlerle geçiriliyor.

Ramazan ayı heyecanla karşılandı

Bu mübarek ayda vatandaşlar sevdikleriyle iftar sofralarında buluşurken, yardıma muhtaç insanlara da yardımlarını esirgemiyor.

Birlik ve beraberlik içinde geçen bu ayda eller semaya gönüllerden geçen dualar için kalkıyor.

Binlerce insan ağırlandı

Ramazan ayı öncesinde yapılan titiz çalışmaların ardından, camiler binlerce insanı ağırlıyor.

İlk cuma namazı kılındı

11 Mart'ta yurt genelinde ilk iftarımızı yaparken bugün de Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması yaşandı.

Yurt genelinde camilerde ilk cuma namazı kılınırken, namaz için saf tutan vatandaşlar camileri doldurup taşırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)