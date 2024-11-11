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Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan Ramazan Baygara'nın yaptığı organize suç örgütüne operasyon yapıldığını duyurdu.

ADANA MERKEZLİ KUYU-37 OPERASYONU

Adana merkezli 16 ildeki “KUYU-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüpheliler ele geçirildi.

SUÇ LİSTESİ KABARIK

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık, Suç Üstlenme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Etme ve Kasıtlı Olarak Kamu Malına Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda:

43 adet ruhsatsız tabanca,

11 adet ruhsatsız tüfek

5 adet AK-47 otomatik silah,

2 adet otomatik silah,

4 adet el bombası,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi.

Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyon açıklamasında " Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." denildi.