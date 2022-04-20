Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu?

Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu?

Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri eklenirse, vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak. Peki bayram tatili birleşti mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala planlar da şekillenmeye başladı.

Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

5 ve 6 Mayıs da eklenirse, resmi kurumlar için 9 günlük bir tatil fırsatı yaşanacak.

Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı? 5 Mayıs ve 6 Mayıs tatil olur mu? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı tatili birleşti mi?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde memurlar ve resmi kurumlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Şimdilik 9 günlük tatile dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.