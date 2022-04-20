Petrol
108.36
1.03%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
610.458
1.91%
BTXN Coin
30.45
-2.77%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu?

    Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri eklenirse, vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak. Peki bayram tatili birleşti mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu?

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala planlar da şekillenmeye başladı.

    Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

    Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

    Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    5 ve 6 Mayıs da eklenirse, resmi kurumlar için 9 günlük bir tatil fırsatı yaşanacak.

    Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı? 5 Mayıs ve 6 Mayıs tatil olur mu? İşte detaylar...

    Ramazan Bayramı tatili birleşti mi?

    Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor.

    İdari tatil ilan edilmesi halinde memurlar ve resmi kurumlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Şimdilik 9 günlük tatile dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

    Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil oldu mu? #1

     


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Konya'da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata 'seni ilgilendirmiyor' yanıtı
    3. Sayfa

    Konya'da 7 kişiyi öldürmekle yargılanan sanıktan avukata 'seni ilgilendirmiyor' yanıtı

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
    3. Sayfa

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

    Görüş Bildir