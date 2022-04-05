Petrol
109.04
1.40%
Euro
16.16
0.30%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
913.04
0.05%
Borsa
2332
0.87%
Bitcoin
687.244
1.16%
BTXN Coin
32.52
-7.37%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken tatil tarihleri de merak ediliyor. Peki bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    Ramazan ayını idrak eden müslüman aleminin bayram için geri sayımı başladı.

    30 günlük oruç ibadetinin ardından bayrama kavuşulacak.

    Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

    Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

    Peki 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte detaylar..

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

    Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor.

    İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Şimdilik 9 günlük tatile dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

    Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Alparslan Türkeş'i andı
    Gündem

    Alparslan Türkeş'i andı

    İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları, istasyonları doldurdu
    Dünya

    İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları, istasyonları doldurdu

    Emrah, 'Emrah koş...' repliğinin montajlarını kaldırttı
    Magazin

    Emrah, 'Emrah koş...' repliğinin montajlarını kaldırttı

    Görüş Bildir