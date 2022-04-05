Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken tatil tarihleri de merak ediliyor. Peki bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...

Ramazan ayını idrak eden müslüman aleminin bayram için geri sayımı başladı.

30 günlük oruç ibadetinin ardından bayrama kavuşulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

Peki 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte detaylar..

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Şimdilik 9 günlük tatile dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.