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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi

    Ülke genelinde trafik denetimleri kapsamında, 22-27 Mayıs tarihleri arasında 111 bin 384 personel görev yapacak.
    • AA
    • 22.05.2020 - 14:38
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

    111 BİN 384 PERSONEL GÖREVLİ

    Genelgeye göre;

    "Bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

    Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak.

    Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek."



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