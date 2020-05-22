İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi

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Ülke genelinde trafik denetimleri kapsamında, 22-27 Mayıs tarihleri arasında 111 bin 384 personel görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

111 BİN 384 PERSONEL GÖREVLİ

Genelgeye göre;

"Bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek."



