Ramazan Bayramı'nda operatörler yine çöktü

Deprem sonrası büyük kaosa imza atarak ulaşımı aksatan telefon operatörleri, bu bayram da çökünce sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ramazan Bayramı bu yıl, önceki bayramlardan biraz daha farklı seyrediyor.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanırken, herkes telefonlarına sarıldı, öyle bayramlaşmaya çalıştı.

Ancak bu durumun getirdiği yoğunluk sonucunda operatörler çöktü.

3 BÜYÜK OPERATÖR

Sosyal medyada ‘neden arama yapılamıyor’ şeklinde birçok paylaşım yapıldı; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a büyük tepki yağdı.

Son olarak İstanbul’da yaşanan deprem sonrası çöküşe geçen operatörler, bu bayram yoğunluğunu da kaldıramamış oldu.

Kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşarak, çok sayıda şikayet iletti.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Bayram gününde sevdikleriyle görüşmek isteyen ve aksilik yaşayanlara operatörler tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisi şu şekilde oldu:

“Bu ülkeyi artık acil durumlarda ve bayramlarda şaşırtmıyorsunuz TEBRİKLER.”

“Kimseyi arayamıyorum rezilliğe bak ya. Ben de sabahtan beri telefonu kapatıp açıyorum yeni aldığım telefon bozuk çıktı diye sinir olmuştum,”

“Her yerde çeker diyordunuz ne oldu en önemli zamanda kimseyi arayamıyoruz.”

“Bu deprem operatör şirketlerini pek akıllandırmamış anlaşılan bayramda bile çöktüler yazık size dökülen paralara.”

“O kadar fatura tutarı öde, 10 gün kala 800 kere arayın faturanız şu diye, bayramda haberleşme çöksün.”

“Deprem olur operatörler çöker, rüzgar eser çöker, bayram olur çöker... Her ay telsiz ücretini alınca sistem tıkır tıkır işliyor. Kimseyi arayamıyoruz anladınız mı arayamıyoruz.”

“Fatura ödeme zamanı gelince 50 kere mesaj atarsınız, bayram günü kimseyi arayamıyoruz rezillik.”

“Acil satılık haber güvercini, dosta gider dosttan gelir, sağda solda oyalanmaz efendi. Daha hızlısı bulunana kadar en iyisi bu.”

“En küçük hizmette bile para alan bir telefon operatörüsünüz. Bazı aylar 400 TL ödediğimi bilirim hala 150 TL den aşağı fatura ödemem, en çok Turkcelliler ödeme yaptığı halde yine biz mağdur oluyoruz bayramda. Kimseyi arayamıyoruz. Rezalet.”