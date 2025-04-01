Ramazan Bayramı’nın son gününde trafik yoğunluğu

İHA

Megakent İstanbul'un trafik çilesi Ramazan Bayramı'nda da sürdü..

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına gitmesi ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ana yollarda ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4’üncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı.

Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul’a dönüş için yollara düştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.