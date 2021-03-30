Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan boyunca kısıtlama olacak mı?

Yerinde karar dönemi ile normalleşme kararlarında ilk ayı geride bırakırken, salgının seyri Kabine Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Ramazan ayı için hangi yasaklar ve tedbirler alınacak vatandaşların merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca kısıtlamaların sürdürüleceğini duyurdu.

Vatandaşlar Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu hızla araştırmaya başladı. İşte Ramazan 2021 için alınan kararlar..

Salgının seyrinin değerlendirildiği toplantıda koronavirüs risk haritası güncellendi. 58 il kırmı renge dönerken, cumartesi günleri için uygulanan kısıtlamaların devam edilmesine karar verildi.

Bu doğrultuda Ramazan ayı için de kısıtlama uygulanacak. Ramazan boyunca hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları devam edecek.

Erdoğan yaptığı açıklamalarla şu önlemleri duyurdu:

"Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız."