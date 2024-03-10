Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı ise bugün ülke genelindeki camilerde kılınarak eda edilecek.

AA

İslam alemi için önemli olan "11 ayın sultanı Ramazan" kapıyı çaldı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak ve mübarek ay başlayacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

Fitre miktarı da belirlendi

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)