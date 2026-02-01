Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği tüm İslam camiasının merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İslam inancına göre Berat Kandili, kulların bir yıllık rızıklarının, kaderlerinin ve ömürlerinin yeniden yazıldığı, duaların geri çevrilmediği bir gece olarak kabul ediliyor.

BERAT KANDİLİ YARIN İDRAK EDİLECEK

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, yarın idrak edilecek.

Berat Kandili, 'üç aylar'ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

"ŞABAN AYININ 15'İNCİ GECESİNİ İBADETLE GEÇİRİN"

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.), Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)

2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 Rebiülevvel)

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)

10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)