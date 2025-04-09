DHA
Suç örgütlerini öven yada bu kapamsam sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu 'Massaka' lakaplı ünlü rapçinin, suç örgütü liderinin övüldüğü bir klip yayınladığı tespit edildi.
ÜNLÜ RAPÇİ GÖZALTINA ALINDI
Tespitin yapılmasıyla harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Ekibi, 'Massaka' lakaplı Murat İlhan'ı bulunduğu adreste gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI
Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan Murat İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Rapçi İlhan, çıkarıldığı mahkemede barış boyun dosyasından serbest bırakıldı.
Ünlü rapçinin başka bir suçtan işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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