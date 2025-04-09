DHA

Suç örgütlerini öven yada bu kapamsam sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu 'Massaka' lakaplı ünlü rapçinin, suç örgütü liderinin övüldüğü bir klip yayınladığı tespit edildi.

ÜNLÜ RAPÇİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitin yapılmasıyla harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Ekibi, 'Massaka' lakaplı Murat İlhan'ı bulunduğu adreste gözaltına aldı.

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ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan Murat İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rapçi İlhan, çıkarıldığı mahkemede barış boyun dosyasından serbest bırakıldı.

Ünlü rapçinin başka bir suçtan işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor