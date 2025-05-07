İHA

‘Sansar Salvo’ sahne adıyla bilinen Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet içeren görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Arslan'a “üst soya karşı basit kasten yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cezada takdiri indirim uygulandı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanığın tutuklu geçirdiği süre nedeniyle tahliyesine karar verildi.

'İTİRAF ALMAK İÇİN KAYDETTİM'

Sanık Sansar Salvo duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, duruşmada müşteki baba Gazi Arslan, taraf avukatları ve ünlü rap sanatçısı Fuat Ergin de hazır bulundu.

Arslan, babasından geçmişte yaşandığını iddia ettiği olayların itirafını almak için görüntü kaydettiğini öne sürdü.

Sansar Salvo, mahkemedeki savunmasında şunlar söyledi:

Ben babamın evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Avukattı kendisi. Videolarda tokat sesi gibi gelen yerler aslında tükürük sesi. Tokat atmadım. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Videoyu da bir süre sonra sildim. Olaydan önce arkadaşlarımı ve eski sevgilimi kaybettim. Ailem ise beni vesayet altına almaya çalıştı. Telif haklarımı almaya çalışanlar da var. Bu olayın bu şartlar altında yaşandığını kabul ediyorum.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Baba Gazi Arslan ise ifadesinde şikayetçi olmadığını belirtti.

Arslan, “Oğlum o gün akşam 8-9 gibi eve geldi. Kiraları ben alırım, sonra ona veririm. Öfkeli olduğunu gördüm, oturmasını söyledim ama gerginlik sürdü. Göğsüme 3-4 yumruk attı. Komşular kapıyı çaldı. Sonra videoya aldığını fark ettim. Evi terk etti. Ama ben oğlumdan şikayetçi değilim.” dedi.