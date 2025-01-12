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Magazin dünyası menajer skandalı ile çalkalanıyor.

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü starlarına menajerlik yapan Ayşe Barım ise bu skandalın merkezindeki isim.

Barım'ın, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki ilişkiyi PR amacıyla kurguladığı ortaya atıldı.

MAGAZİNDE MENAJER TEKELİ

Bu iddianın ardından sektörde tekelleşme tartışması başladı.

Barım'ın oyuncular üzerine hakimiyet kurduğu, biat edenlerin yükseldiği, etmeyenlerin ise iş bulamadığı iddia edildi.

Magazin dünyasının bir numaralı konusu haline gene iddialar hakkında Barım'a yakın isimlerden destek, karşı taraftan ise iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar peş peşe geldi.

İddialar kamuoyunda yayıldıkça konu hakkında da savcılık harekete geçti.

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim ve sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı.

Tüm sektör bu iddialarla çalkalanırken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNCULAR ÜZERİNDE HEGEMONYA KURDU"

İddiaların 20 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Kütahyalı şöyle konuştu:

"Ayşe Barım hırslı, ihtiraslı bir kadındı. Benim dışarıdan analiz ettiğim kadarıyla tam bir tekel kurdu.

Oyuncular üzerinde hegemonya kurdu, oyuncular da 'aman Ayşe Barım'da olmazsak bizim önümüz açılmaz' diye korkarak Barım'a yanaştılar.

"AYŞE BARIM BİR GOTMOTHER"

Bir gotmother... Çok yıldızsan ayrı bir konu, çok ünlü bir yıldızsan menajere de ihtiyaç duymayabilirsin. Ama yeni yükseliyorsan seni yükselecek kişileri ararsın. Ayşe Barım gotmoher gibi...

KÖLELEŞME SİSTEMİ

Menajer oyuncunun önüne geçiyorsa. Oyuncu adeta manajerin emireri pozisyonuna düşüyorsa, menajer onun her türlü şeyinden istifade etmek peşine düşüyorsa... Diyor ki 'her yonden seni ben yöneteceğim'. Oyunculuk, reklam değil, benim dediğim yere gideceksin, benim dediğim kişiyle görüşeceksin, ben seni şu ilkeye göndereceğim... Böyle bir hava köleleşmedir...

"GERÇEK MANADA BİR TEKELLEŞME KURMUŞTU"

Bundan şikayet eden arkadaşlarımız olurdu. Bana 'ben Ayşe Barım'a dahil olmak istiyorum vesile olur musun' diyen de oldu. Yani şey gibi, 'Bana iş vermiyorlar, tırnak içinde mafya gibi, şu mafya ile sen bir konuş da sen olduğun için bana dokunmaz...'

Bu nerede olur? Bu klasik adamın mekanı olur mekana mafyalar çökmek ister. ya gider polisten yarım alın ya da başka mafyadan... Oyuncularda da Ayşe Barım gerçek manada bir tekel kurmuştu. Ve belli oyuncular. Dizi tutsun tutmasın onu yerleştiriyor. Onun Netflix'e de etkisi vardır.

Birce Akalay mesela Ayşe Barım'ın oyuncusudur. Onun normal işleri televizyonda tutmadı. Netflix'e koyarsın. Paranı alırsın, tuttu tutmadı orası biraz karışık olur ama televizyon er meydanı. Tuttu tutmadı görürsün.