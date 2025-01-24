Haber Merkezi

Türkiye, Kartalkaya'daki yangın faciasının şokunu henüz atlatamadı.

78 kişiye mezar olan yangına ilişkin adli süreç devam ederken ihmal ve sorumlular tartışma konusu.

Ensonhaber YouTube kanalında yorumlarına devam eden Rasim Ozan Kütahyalı, son yayında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olay anında yaşananlara ilişkin görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamayan Kütahyalı, adeta isyan etti.

"SEBEP OLANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN"

Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Bebeği atıyor yahu!

Yemin ediyorum bunlar yaşanmışken biz Türkiye'de hala onun suçu mu bunun suçu mu hala siyasi kavga...

Allah belasını versin, Allah kahretsin... Allah bu olayda dahli olan herkesin belasını versin. Buna sebep olanların belasını versin. Bu yüzden hala siyasi kavga rant kavgası yapanların belasını versin. Benim üzerime düşen bir mesuliyet varsa benim de... Ne bu!

"YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BİLE YOK"

Şunun kadar basit bir yangın söndürme tüpü yok. Bir tüp yok, alarm yok, tek bir önlem yok. Hiçbir önlem yok.

Yanıcı olmayan madde yok otelde! Yangın merdivenine gidecek koridorlar yanmış. Hepsi yanmış, tek tek inceledik. kamu görevlilerine rüşvet verip şu yangın tüpünü bile almayan kafa. Bak dayısının oğlunu oraya koyuyor.

"BU İŞİN CHP'Sİ AK PARTİ'Sİ YOK"

Bak bu işin CHP'si yok AK Parti'si yok. Allah kahretsin tüm siyasi partileri. Dayının oğlunu oraya koyup, itfaiye yeterlilik belgesi veremezsin kardeşim. Veremezsin Tanju Özcan! Kimin mesuliyeti varsa, kim bu ruhsatları verdiyse Allah belasını versin.

"BUNUN ADI KARTALKAYA KATLİAMIDIR"

Göz göre göre... Bu facia, yangın... Yalan! Yangın demeyeceksiniz Kartalkaya katliamı diyeceksiniz! Sivas katliamından farksız bu. Orada oteli yaktılar, burada da oteli yaktılar. Siyasi sebeple olup olmaması tanımlamayı mı değiştiriyor?

Bunun adı Kartalkaya katliamıdır. Ve bütün sorumlular cezalandırılana kadar biz Türk milleti bunun peşine düşmezsek biz de üçüncü sınıf bir milletiz demektir. Üçüncü dünya ülkesi miyiz biz?"