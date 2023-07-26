Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanan Nagehan Alçı sessizliğini bozdu 2010 yılında başlayan evlilikleri 4 yıl önce fiilen sona eren çift boşanma arifesinde. Nagehan Alçı, konuyla ilgili yaptığı ilk paylaşımında " O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak" notunu düştü.

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Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanma süreci gündemde konuşulan olaylar arasında.

2010 yılında hayatlarını birleştiren giren çiftin, evliliklerinden ikiz kız çocukları dünyaya geldi.

Ancak çift hakkında sık sık boşanma iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkarken, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanma sürecine girdi…

4 yıldır ayrı yaşıyorlar

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesine göre, çiftin 4 yıldır ayrı yaşadığı ve evliliğin fiilen sona erdiği belirtildi.

Davacı konumunda olan Nagehan Alçı, Kütahyalı’nın kusurlu davranışları sonucunda boşanma kararı aldığını vurguladı.

Aynı zamanda konuya dair çok konuşulan ayrıntılar arasında, tazminat ve nafaka detayı da var.

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40 milyon TL tazminat, 60 bin TL nafaka

Nagehan Alçı’nın, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü öne sürdüğü, 40 milyon TL tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 60 bin TL nafaka istediği konuşuluyor.

Nagehan Alçı, tüm bu detayların medyada konuşulması sonrasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum olacak"

Alçı, şu ifadeleri aktardı;

Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum..