Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasağın onanması halinde muhalafetin seçimi kazanacağını işaret ederek "AK Partililer ayağa kalkmalı, bu karar kınanmalı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

Ekrem İmamoğlu'na getirilen hapis kararı sonrası siyasilerden destek mesajları gelirken, gazeteciler de durumu yorumladı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yaptığı canlı yayına bağlandı.

"Kimi koyarsa koysun aday, muhalefet seçimi kazanır"

İmamoğlu hakkında verilen kararı ve sonrasında İmamoğlu'nun Meral Akşener ile birlikte yaptığı açıklamalarını değerlendiren Kütahyalı, seçimi muhalefetin kazanacağını söyledi.

AK Partililerin bu karar itiraz etmesi gerektiğini de vurgulayan Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Titriyorlar, güvenlik bürokratları, en kritik kurumlar titriyorlardı, böyle bir karar nasıl olur diye. Çünkü aynı zamanda Türkiye için milli güvenlik riskidir bu karar. Diyelim şöyle düşünelim "İmamoğlu'nu aday yaptırmıyorlar" tamam olabilir. Abi muhalefetten kim aday olursa olsun kazanır bitti bu seçim. Eğer İmamoğlu siyasi yasak onanırsa, Gültekin Uysal da kazanır, Davutoğlu da kazanır, Kemal Bey de kazanır. Kimi koyarsan koy kazanır. Eğer bu yasak olursa, muhalefet seçimi almıştır. Muhalefet sevinmeli.

"AK Partililer ayağa kalkmalı, bu kararı kınamalı"

AK Partilileri burada uyarmak istiyorum. Hepsi ayağa kalkmalı. Tüm AK Partililer ayağa kalkmalı, bu kararın kınanmasını istemeli."

Rasim Ozan Kütahyalı, İmamoğlu kararını yorumladı VİDEO