Rasim Ozan Kütahyalı kar esaretine isyan etti

İstanbul'daki yoğun kar yağışının hayatı durdurmasıyla canlı yayına gitmekte zorluk çeken Rasim Ozan Kütahyalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenip "Bir şeyler yapın" dedi.

Beyaz TV ekranlarında seyriciyle buluşan 'Derin Futbol' programının dün akşamki bölümünde 'kar isyanı' yaşandı.

Sunuculardan Rasim Ozan Kütahyalı, kardan kapanan yollar nedeniyle yayına gecikerek stüdyoya montu ve şapkasıyla girdi.

Bunun üzerine kentte yaşanan kar felaketi ile ilgili konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN ORTASINDA ARABALAR BİRBİRİNE GİRİYOR"

İstanbul'da afet yaşandığını vurgulayan Kütahyalı, gerekli çalışmaların yapılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Kütahyalı, şunları söyledi:

"İnanılmaz. İstanbul'da afet yaşanıyor, kar küreme makinesi yok. Beşiktaş'ın ortasında insanlar ağlıyor, arabalar birbirine giriyor.

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında kar esaretine isyan etti

"İSTANBUL ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Abartıyorsam şerefsizim, bizim kanalımız Beşiktaş'ta, dağ başında bir yerde değil. Ara yollarda oturanlara Allah rahmet eylesin. İstanbul çökmüş durumda.

"SAYIN İMAMOĞLU BİR ŞEYLER YAPIN"

Ben siyasetle ilgilenmiyorum kimse yetkili... Sayın İmamoğlu Allah aşkına bir şeyler yapın. Şu an bir felaket yaşanıyor, kimse farkında değil.





"MECİDİYEKÖY ÖLMÜŞ"

Benim arabam bir yere kadar geldi ben bu şekilde buraya geldim. Mecidiyeköy ölmüş durumda.

"İNSANLAR YETİŞİRSEN SÖYLE DİYOR, DURUM FELAKET"

Yollarda insanlar abi Allah aşkına yetişirsen söyle diyor. Durum bir felaket."