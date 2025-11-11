Rasim Ozan Kütahyalı: Selahattin Demirtaş çok yakında özgürlüğüne kavuşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında hareketli günler...

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken bir kulis paylaştı.

Ensonhaber YouTube kanalında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin sürecin sona yaklaştığını söyleyen Kütahyalı, şunları kaydetti:

"ARTIK SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ"

Artık son düzlüğe girildi, Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşacak, yani zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Burası yargı ülkesidir, yargının kararı neyse odur' dedi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşaması bitti.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ, EŞİNE, ÇOCUKLARINA SEVDİKLERİNE KAVUŞACAK"

Onlar işte yazışmalar yapılacak, o oraya yazılacak, bu buraya yazacak ve işin neticesinde Selahattin Demirtaş eşine, çocuklarına, sevdiklerine kavuşacak ve doğru olacak, ben de bunu hep destekliyorum biliyorsun, Selahattin Demirtaş çok yakında özgürlüğüne kavuşuyor.

ENSONHABER İZLEYCİLERİNE MESAJ YOLLADI

İBB'ye yönelik iddianame hakkında da konuşan Kütahyalı, "Yarın hem İBB iddianamesini, Cüneyt Özdemir'in akademisyenler ile polemiğini hem de bahis operasyonunu, üçünü birden yarın uzun videomuzda izleyin." dedi.