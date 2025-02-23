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Haber Merkezi

Beklentisi gündemde olan konulardan biri de af konusuydu...

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği af geliyor.

Bu kapsamda yeni yapılacak düzenleme ile koronavirüs salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek.

KORONA DÖNEMİ DÜZENLEMSİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Koronavirüs dönemindeki düzenlemede 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu kolaylık aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamamıştı.

Yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanlar da kapsama alınacak.

Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

TBMM'DE UZLAŞI: MUHALEFETİN DE BENZER TALEPLERİ VAR

Yeni düzenleme için TBMM'de uzlaşı aranırken muhalefet partilerinin de sık sık nu konuda taleplerde bulunması uzlaşıyı kolaylaştırması bekleniyor.

Bir diğer konu ise kapsam ve yararlanacakların sayısı.

Kapsam konusunda suç tarihi esas alınacak. Bu tarih isse 31 Mart 2023...

Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak.

Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

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YARARLANACAKLARIN SAYISI BELİRSİZ

Sayı konusu ise belirsiz. Cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaması sebebiyle düzenlemeden yararlanacakların sayısı da daha önceden belirlenemiyor.