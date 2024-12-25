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Suriye'de rejim düştü, muhalefet yönetimi ele aldı.

8 Aralık'taki bu tarihi gelişmeden sonra Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşleri ciddi artış gösterirken, konu Türkiye'nin gündeminde.

Suriyelilerin tamamen dönüş yapıp yapmayacakları üzerine devam eden tartışmaya Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı.

Suriye'deki durumun iyiye gitmesi durumunda Suriyelilerin döneceğini söyleyen Kütahyalı, tam tersine düşüncelerin 'geri zekalılık' olduğunu belirtti.

"SURİYELİLER GİTMEYECEK DİYENLER GERİ ZEKALIDIR"

Türk toplumunun Suriyeli sığınmacılara davranışları üzerinden konuya yaklaşan Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Suriyeliler gitmeyecek lafları geri zekalılıktır. Adamların vatanı. Her şey düzgün olduktan sonra Halep, Şam düzeldikten sonra niye gitmesinler. Kusura bakmayın da devlet, göçmenler konusunda son derece erdemli davrandı. Ama toplum olarak biz çok erdemliydik diyemeyiz. Dürüst olalım.

"TOPLUMUN ÇOĞU GÖÇMENLERE KARŞI ERDEMLİ DAVRANMADI"

Efendim 'Türk toplumu olarak biz bütün göçmenlere kucaklayıcı davrandık.' Ben emin değilim. Öyle davrananlar oldu ama toplumun çoğunluğu, 'Nereden geldi bunlar, pis Araplar...' dedi mi? Maalesef dedi.

Devletin de şurada şöyle bir kabahati var; göçmen politikası çok insaniyetliydi ama halkı hazırlamadı. Yani o tür bir eylem olması lazımdı. Anti ırkçı bir terbiye bir program olması lazımdı. Biraz saldım çayıra Mevlam kayıra oldu.

"AŞIRI SAĞCI PARTİLER TOPLUMU ZEHİRLEDİ"

Aşırı sağcı, ırkçı partiler kuruldu, Ümit Özdağ gibi... Onlar toplumu iyice zehirledi. Ve biz Suriyelilere halk olarak çok iyi davrandığımızı düşünmüyorum. Devlet olarak ama çok sahipleniciler. Zaten devlete çok şeyler, Tayyip Erdoğan'a çok medyun-u şükranlar, vefalılar.

"GİDENLER YİNE DE HEP İYİ KONUŞTU"

Toplumda da gidenler bak hep giderken iyi konuştu. 'Kötü yaşadıklarımızı hatırlamak istemiyoruz, Türk toplumuna teşekkür ediyoruz' dediler.

Türkiye toplumu içinde de yine bir sürü insani demokrat vicdanlı insanlar da sahip çıkmaya çalıştı ama toplumun çoğunluğu öyle değildi, kendimizi kandırmayalım."