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Ünlüler dünyasını karıştıran iddialar...

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

SEKTÖRDE DENGELER SARSILDI

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

Barım'ın, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki ilişkiyi PR amacıyla kurguladığı ortaya atıldı.

MENAJER TEKELİ YAŞANIYOR

Bu iddianın ardından sektörde tekelleşme tartışması başladı.

Barım'ın, oyuncular üzerine hakimiyet kurduğu, biat edenlerin yükseldiği, etmeyenlerin ise iş bulamadığı iddia edildi.

Magazin dünyasının bir numaralı konusu haline gelen iddialar hakkında Barım'a yakın isimlerden destek, karşı taraftan ise iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar peş peşe geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

KÜTAHYALI'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Dizi ve film sektörü bu iddialarla çalkalanırken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BENZER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"

Geçtiğimiz yıllarda Disney Plus'ta yayınlanacak 'Atatürk' dizisinin Ermeni lobisinin kara propagandalarıyla yayından kaldırılmasıyla sessizliğe bürünen oyuncuların, Ayşe Barım'la çalıştığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, oyuncuların benzer bir sessizliğinin de bu olayda yaşandığını kaydetti.

"ATATÜRKÇÜLER YEMEYİN BU GAZI"

Dertlerinin Atatürkçülük olmadığını kaydeden Kütahyalı, "Atatürkçüler ve muhalifler yemeyin bu gazı." ifadelerini kullandı.

"SUSUN DİYE BARIM TALİMAT VERDİ"

Rasim Ozan Kütahyalı, Ayşe Barım hakkındaki yorumlarında şunları kaydetti:

Biz muhalif olduğumuz için, biz Atatürkçü olduğumuz için bize bu şekilde davranıyorlar gibi bir yalana sarılıyorlar. Bu aynı Ayşe Barım, kendi oyuncularına Disney Plus’ta Atatürk dizisi yasaklanınca sakın bu konu hakkında konuşmayın diyen kişidir. Birce Atalay, ‘Ben bu konuyu konuşmam’ diyor, hani sen Atatürkçüydün. Niye yorum yapamam diyor, çünkü Ayşe Barım talimat vermiş.

"BUNLAR YOLUNDA"