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Türkiye, terör belasından kurtuluyor...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Gündeme bomba gibi düşen bu tarihi çağrı her boyutuyla tartışılırken, Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin ilk analizini yine Ensonhaber'e yaptı.

"SURİYE'DE ÖCALAN'A BAĞLI TÜM SİLAHLI UNSURLAR ORDUNUN PARÇASI OLDU"

Çağrının Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı olduğunun altını çizen Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Yerine gelmeden bu çağrı yapılmaz..



Devlet aslında projesini anlayana 2024 başından beri anlatıyordu.. Sonra Devlet Bahçeli'nin çıkışı geldi..



Ben direkt manşet vereyim: Suriye'de Öcalan'a bağlı tüm silahlı unsurlar Suriye Ordusu'nun bir parçası oldu, net. Göreceksin bunu.



Türkiye'de ise tamamen silahlar gömülecek.

"PKK BUGÜN KURUCUSU TARAFINDAN FESHEDİLDİ"

PKK bugün kurucu tarafından feshedildi, bu inanılmaz bir şey!



Hani şuna benziyor bu: Recep Tayyip Erdoğan diyelim 2045'de çıkıyor -uydurdum- diyor ki 'AK Parti işlevini yitirmiştir ben bu partiyi feshediyorum'. Hakkı var mı? Var.. Burada da bu yaşanıyor..



Başka bir güç tarafından kapatıldı demiyor, diyor ki 'Ben PKK'yı feshediyorum'.

"AYRI DEVLETTEN VAZGEÇİLDİ"

Ben açıklamayı da kendi jargonundan değerli buluyorum. Elbette sol marksist jargondan yazılmış, çoğu insan bir şey anlamayabilir. Öcalan bayılır böyle teorik cümleler kurmaya ama biz karışmayalım yani. Buradaki en önemli şey nedir? "Aşırı milliyetçi reaksiyondan kaynaklanan"..



Ayrı devlet, özerklik, federasyon gibi işlerden vazgeçildi. Bu da devrimci bir cümle.

"BUNDAN SONRA TÜRK VE KÜRT GENÇLERİNİN CANSIZ BEDENLERİ DEĞİL, SİLAHLAR GÖMÜLECEK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı bu. Bu inanılmaz bir olay. Çok güzel bir gün. Türkiye'ye barışın geldiği gün..



Bundan sonra Türk ve Kürt gençlerinin cansız bedenleri toprağa gömülmeyecek, silahlar gömülecek.



Bugün sevinmeyen kişiyi kusura bakma insan bile görmüyorum.

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