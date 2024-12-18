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Haber Merkezi

Milyonların gündeminde, maaşlara gelecek olan zam var.

Asgari ücret için çalışmalar sürerken, memur vatandaşlar da alacakları zammı merak ediyor.

ÖĞRETMENLERİN ZAMLARI ANA GÜNDEM

Zamların konulduğu dönemde ise en çok öğretmenlerin alacağı zam günlerce konuşulan gündemler arasında yer alıyor.

Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlarla birlikte öğretmenlerin hakları geliştirilirken daha öncesinde ek iş yapmak durumunda kalan pek çok öğretmen, maaşların yükseltilmesiyle refah seviyelerinde artış yaşandı.

MAAŞLARIN AZ OLDUĞU YÖNÜNDE PAYLAŞIMLAR GELİYOR

Son günlerde ise aldıkları maaşlar üzerinden sosyal medya hesaplarından organize olan öğretmenler ücretlerinin düşük olduğu yönünde çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.

"39 BİN TL MAAŞ YATMIŞ"

Örneğin Hatay'da öğretmenlik yaptığını belirten bir kadın, "8 yıllık sınıf öğretmeniyim 39 bin TL maaş yatımış. Tweet bu kadar" paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Öğretmene hak verenlerin yanında aldığı maaşın fazla bile olduğunu söyleyen birçok kullanıcı tepki gösterdi.

KÜTAHYALI'DAN ÇARPICI YORUM

Konuyla ilgili çarpıcı bir tespit ise Ensonhaber.com'un sevilen yazarlarından Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Ensonhaber YouTube kanalında gündemin nabzını tutan Kütahyalı öğretmenlerin maaşları hakkında yaptığı çıkışla gündem oldu.

"ORTALAMA 61 BİN LİRA MAAŞ ALIYORLAR"

Her fırsatta öğretmen çocuğu olduğunu ve bunu gururla söylediğini belirten Kütahyalı, "Öğretmenler ek ders ücretiyle bugün 61 bin lira ortalama maaşı geçiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZ KENDİLERİNİ NE KADAR GELİŞTİRİYOR"

Ortalama öğretmen maaşının İstanbul için düşük olduğunu da söyleyen Kütahyalı şöyle devam etti:

İstanbul için düşük olduğunu kabul ediyorum. Anadolu'da özellikle karı koca çift öğretmen ise bu güzel bir maaştır. Para da biriktirirsin, yurt dışına gezmeye de gidersin. Ama öğretmenlerimiz kendilerini ne kadar geliştiriyor. Öğretmenler kaliteli eğitime de eğilmesi lazım sadece maaşa kısmındalar.



Devlet okullarımız temiz, düzenli, tertipli mi? Ben öyle görmüyorum. Ayrıca bunların dışında devlet okullarında velilerden şu parası bu parası diye harici para alınıyor. Bu da MEB'in uğraşması gereken sorunlardan biri.

HEDEF TAHTASINA YERLEŞTİRDİLER

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem yaratan çıkışın ardından sosyal medyada organize olan bir grup öğretmen Kütahyalı'yı hedef tahtasına yerleştirdi.

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