Rauf Tamer hayatını kaybetti Türk basınının tecrübeli isimlerinden birisi olan Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında yaşamını yitirdi.

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Uzun zamandır Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Rauf Tamer'den acı haber geldi.

64 yıllık meslek yaşamında çok sayıda başarılı habere imza atan Tamer, gündemdeki konuları değerlendirmeye devam ediyordu.

Son olarak dün köşe yazısını teslim eden Tamer'in evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kurtarılamadı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rauf Tamer'e dair

1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı.

Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.