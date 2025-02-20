AA

Suriye'nin başkenti Şam, 8 Aralık'ta muhaliflerin direnişi sonucu kanlı Esad rejiminden arındırıldı.

Türkiye, Suriye’nin özgürlüğü için verdiği desteği her zaman sürdürmüş ve yeni hükümetin kurulması sürecinde önemli bir aktör olarak öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte gerçekleştirdiği örnek diplomasi adımları kitaba dönüştü.

ERDOĞAN'IN ÖRNEK DİPLOMASI ADIMLARI KİTABA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Suriye krizine dair küresel barışa katkısını gözler önüne seren "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabını yayınladı.

Kitap, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör olarak barış, adalet ve özgürlük eksenindeki liderlik rolünü bir kez daha vurguluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabı üzerinden, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDI"

Modern tarihin, Suriye'de 13 yıl boyunca en büyük insani krizlerinden birine şahitlik ettiğini belirten Altun, "Yaşanan bu mezalim karşısında hakikatin ve adaletin yanında yer alan Türkiye, insan ve çözüm odaklı dış politikası doğrultusunda, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında konumlandı." ifadesini kullandı.

"TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK KARDEŞLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Suriye Suriyelilerindir" şiarıyla, Suriye krizine barış, adalet ve özgürlük ekseninde çözüm arayışlarından asla vazgeçmediklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

13 yıllık Suriye ihtilafı boyunca, Suriyeli kardeşlerimize ensarlık yaparak tarihe altın harflerle yazılacak kardeşlik ve dayanışma örneği sergiledik.



Hiçbir Suriyeli kardeşimizi terör örgütlerinin insafına bırakmadık, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir girişime de müsaade etmedik. Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve halkın özgür iradesini desteklemeye devam edeceğiz.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ"