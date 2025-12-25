Regaib Kandili bugün idrak edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mukaddes üç aylar 21 Aralık'ta başladı.

2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak'ta başlayıp idrak edilen mukaddes üç aylara, Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık'ta ikinci kez girildi.

BU GECE REGAİB KANDİLİ

Regaib Kandili bu gece idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'a, "Ramazan'ın Müjdecisi" Berat Kandili ise 2 Şubat'a denk gelecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Müslümanlar 20 Mart'ta ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.