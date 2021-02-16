Regaip Kandili ne zaman 2021? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün?

Regaip Kandili ne zaman 2021? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün?

2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'ne sayılı günler kaldı. Müslümanlar için önemli olan bu gecede, eller semaya açılacak ve dua edilecek.. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, sabırsızlıkla bekleniyor. Üç ayların girmesiyle yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.

Regaip Kandilinin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? sorularına yanıt aranıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip Kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 Dini Günü Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Regaib Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Peygamberimiz şöyle buyurdular:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir."