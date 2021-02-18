Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi sureler okunur?

Müslümanlar için önemli ve anlamlı bir gün olan Regaip Kandili geldi çattı. Vatandaşlar, bu özel günde hangi duaların okunacağını merak ediyor. Peki, Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir?

Mübarek üç ayların habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili gelip çattı.

Ellerini semaya açarak dua etmek isteyenler, Regaip Kandili'nde hangi duaların okunması gerektiğini merak ediyor.

Bu özel ve anlamlı günü dualarla idrak etmek isteyenler, 'Regaib Kandili’nde hangi dualar okunur? Regaip Kandili’nde hangi sureler okunur?' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Peki, dualarımızın kabul edildiği mübarek gün olan Regaip Kandil'inde hangi dualar okunur? İşte, detaylar..

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Yılı Dini Günler Listesine göre, 18 Şubat Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor.

Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için okunacak sure ve dualar şunlardır:

“Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Duasının Türkçe meali şöyledir:

"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe anlamı şöyledir:

"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe anlamı:

"Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

ALLAH'IM!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!