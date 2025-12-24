Regaip Kandili yarın idrak edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mukaddes üç aylar başladı...

2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak'ta başlayıp idrak edilen mukaddes üç aylara, Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık'ta ikinci kez girildi.

İLK KANDİL YARIN

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de Recep olduğunu hatırlattı.

"RECEP AYI MÜSLÜMANLAR İÇİN ŞÜKÜR VE SEVİNÇ KAYNAĞIDIR"

Peygamberin belirli bir gün belirtmeden Recep ayında oruç tuttuğuna dair rivayetlerin bulunduğunu aktaran Tiryaki, "Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaip ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti: