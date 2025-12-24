Regaip Kandili yarın idrak edilecek

- Regaip Kandili, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların başlangıcını simgeler ve yarın idrak edilecek.
- Üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece kutlanan Regaip Kandili, büyük öneme sahiptir.
- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, Recep ayının manevi önemine dikkat çekerek, bu ayın Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağı olduğunu belirtti.
Mukaddes üç aylar başladı...
2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak'ta başlayıp idrak edilen mukaddes üç aylara, Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık'ta ikinci kez girildi.
İLK KANDİL YARIN
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de Recep olduğunu hatırlattı.
"RECEP AYI MÜSLÜMANLAR İÇİN ŞÜKÜR VE SEVİNÇ KAYNAĞIDIR"
Peygamberin belirli bir gün belirtmeden Recep ayında oruç tuttuğuna dair rivayetlerin bulunduğunu aktaran Tiryaki, "Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaip ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır." ifadesini kullandı.
Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:
Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, Ramazan'ın rahmet ikliminde kemale erer. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir. Böylece üç aylar, takvayı merkezine alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin haline gelir.