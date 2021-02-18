Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Regaip Kandili tesbih ve zikirleri 2021

Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Regaip Kandili tesbih ve zikirleri 2021

Recep ayında yer alan Regaib Kandili en önemli gecelerden biridir. Bu gece ibadet etmek isteyenler için çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyor. İşte Regaip Kandili tesbih ve zikirleri 2021

Mübarek üç aylardan Recep ayının ilk kandili Regaip, aynı zamanda Ramazan ayının da habercisidir.

Bu önemli gecenin faziletlerini yerine getirmek için ibadet yapmak ve dua etmek müslümanlar için büyük önem taşıyor.

"Lütuf ve ihsanlarla dolu gece" anlamına gelen Regaip Kandili'nde zikir ve tespih çekmek, Allah'ın affına sığınmak ve dua etmek gerekir. Bu nedenler vatandaşların zikir ve tebihlere dair araştırmaları hız kazandı.

Peki Regaip Kandili'ne özel çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir? İşte detaylar..

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" tesbihlerini çekmek büyük sevaptır.

ÜÇ AYLAR ZİKİRLERİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

-10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

-10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

-10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim