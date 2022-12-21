Rekabet Kurumu'ndan tadarikcilere 878 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu zincir marketlere ürün tedarik eden 13 tedarikçiye toplamda 878 milyon TL'lik idari para cezası verdi.

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

13 şirkete 878 milyon TL ceza

Soruşturma sonucuna göre 20 teşebbüs hakkındaki rekabet soruşturmasında 13 tedarikçiye ceza çıktı.

Rekabet Kurumu 13 tedarikçiye toplamda 878 milyon TL'lik idari para cezası verdi.

Marketlerle kartel oluşturup fiyat belirlediler

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada bu tedarikçilerin kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık edilmesi suretiyle perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ve bu ihlalden perakendeciler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu olduklarına hükmedildiği belirtildi.

Buna göre ceza alan şlirketler ve cezaları şu şekilde:

Coca-Cola: 272.159.349,36 TL,

Eti: 173.263.933,89 TL

Pasifik Tüketim: 106.002.255,94 TL

Pepsi: 92.506.885,85 TL

Frito Lay: 87.954.615,82 TL

Düzey Tüketim: 48.190.012,34 TL

Red Bull: 25.711.530,05 TL

Unmaş: 24.223.008,88 TL

Şölen: 15.680.173,63 TL

Haribo: 10.204.678,30 TL

Kent Gıda: 8.775.984,66 TL

Glaxosmithkline: 8.424.667,29 TL

Doğanay: 5.553.551,61 TL