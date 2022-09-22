Resesyon olursa ne olur? Ekonomide resesyon ne ifade eder?

Resesyon olursa ne olur? Ekonomide resesyon ne ifade eder?

Ekonomi haberlerini takip eden vatandaşların karşılaştığı resesyon kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Ekonomide daralma, durgunluk anlamına gelen resesyon, son günlerde en merak edilen konular arasında yerini aldı.

'Resesyon' kelimesinin anlamı ve resesyon olması durumunda neler olacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Durgunluk anlamına gelen resesyon, belli sebeplerden dolayı ülkeler için tehdit niteliğindedir.

Resesyon genellikle altı ay veya daha uzun sürdüğü için uzmanlar popüler bir tanım olarak ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının üst üste iki çeyrekte düşmesini kullanıyor.

Resesyon nasıl önlenir?

Resesyon, istihdam oranı arttırılmalı ve üretim, ticaret sektörleri teşvikleri verilmelidir. Enflasyon ile mücadele politikaları benimsenmeli ve ani ekonomik kriz durumlarına karşın ekonomik önlem modelleri bulundurulmalıdır. Bu sayede resesyon önlenir.

Resesyon olursa ne olur?