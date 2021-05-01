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- Resmi Gazete 1 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 1 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 08:43
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Peki, 1 Mayıs Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 1 Mayıs Cumartesi 2021 Resmi Gazete sayısı..
1 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3937)
–– Niğde İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3938)
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3939)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ve Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3940)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/210, 211, 212, 213)
YÖNETMELİKLER
–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)
–– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri