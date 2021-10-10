Resmi Gazete 10 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'nin bugünkü ayrıntıları belli oldu. İşte, 3 Ekim 2021 Pazar Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 10 Ekim 2021 Pazar tarihli ve 31624 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 10 Ekim 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 10 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

10 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri