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Resmi Gazete 20 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 20 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 20 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 20 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları..