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- Resmi Gazete 27 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 27 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 08:41
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Eylül 2021 tarihli ve 31611 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 27 Eylül 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
27 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri