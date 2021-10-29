Resmi Gazete 29 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 29 Ekim 2021 Cuma Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 29 Ekim 2021 Cuma tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 29 Ekim 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 29 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

29 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 85)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4682)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4683)

–– Türk-Kırgız Karma Ekonomik Komisyon Onuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4684)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4685)

–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Cihangazi Karaçayır Köyler Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4686)

–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Pelitözü KÖK-Dereşemsettin Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4687)

–– Antalya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Kemer TM-Ulupınar DM (1. Kısım) Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4688)

–– Uşak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Alfaklar DM-Yeni Avgan KÖK-Yeni Ulubey Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4689)

–– Uşak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ulubey Köyler KÖK-Yenikıran KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4690)

–– Uşak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karahallı TM-Yeni Alfaklar DM ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4691)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Yenipeçenek DM-Sarıkız KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4692)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Kayı DM-Yeni İlyakut KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4693)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Org KÖK-Oymide KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4694)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Güdül DM-Yeni Kamanlar DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4695)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Kızılcakışla KÖK-Taşpınar Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4696)

–– Samsun İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ahmetbey Grup Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4697)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ayvatlar KÖK Karapınar KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4698)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bahadırlar KÖK-Bahadırlar TR4 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4699)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Yağcılar ENH ve Branşmanları Yenileme Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4700)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Menderes-Nohutgölü Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4701)

–– İzmir ve Manisa İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Veliler DM-Kerpiçlik KÖK-Horzum Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4702)

–– Konya ve Niğde İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bor OSB TM-Zengen DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4703)

–– Konya ve Niğde İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ereğli TM-Bajdarlık DM Yeni Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4704)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Gödene DM-Yenibahçe 4 TR Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4705)

–– Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çınarlı KÖK-Çınarlı-Kirazlı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4706)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “OSB Yanı DM-Ormanlı Sinitli İDM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4707)

–– Çankırı İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Külburun KÖK Karadayı KÖK Hacılar Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4708)

–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Gülümbe KÖK Natura Köyler Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4709)

–– Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4710)

–– Ankara, Bolu ve Kırıkkale İllerinde Yapılacak Olan Bomba, Bomba Gövdesi ve Havan Mühimmatı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4711)

–– Hatay İli, İskenderun İlçesinde Bulunan Alanın İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Hatay Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4712)

–– Bazı Kişi ve Kuruluşların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4713)

–– Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4714)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4715)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/10/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-153 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri