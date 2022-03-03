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    Resmi Gazete 3 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31767 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 08:55
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    Resmi Gazete 3 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31767 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 3Mart 2022 Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    3 MART 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARI

    –– Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251)

    YÖNETMELİKLER

    –– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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