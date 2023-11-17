Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA & Ensonhaber

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararında uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

1 yıl uzatıldı

Bu nedenlerle TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.