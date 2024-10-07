Resmi Gazete'de yayınlandı: 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak 2025 yılı için toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımına yönelik ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.

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DHA

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

Açıklamada, 2025 yılı için toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirileceği kaydedildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre alım; 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık branşlarını kapsıyor.

Başvurular ise 07-21 Ekim 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

KILAVUZ YAYINLANACAK

Başvuruya, detaylı bilgiler ve şartlara, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayınlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan ulaşılabilecek.

Kılavuzun yayınlanacağı siteler şöyle; https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet siteleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Başvuru şartlarından bazıları şöyle; Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak.

Öte yandan adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekiyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 6 BİN 940 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılmıştı.

Ayrıca, başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)