Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yer aldı.
37 ilin emniyet müdürü değişti.
22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
İSİM İSİM SIRALI TAM LİSTE
Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na; Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel, 1. Hukuk Müşavirliği'ne getirildi.
Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.