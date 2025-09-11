Abone ol: Google News

Resmi Gazete'de yer aldı: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken 37 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 00:22 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yer aldı: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

37 ilin emniyet müdürü değişti.

22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

İSİM İSİM SIRALI TAM LİSTE

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na; Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel, 1. Hukuk Müşavirliği'ne getirildi.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Gündem Haberleri