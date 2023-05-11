Rize Şehir Hastanesi için denizde dolgu çalışması tamamlandı Rize’de deniz dolgusu üzerinde yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmaları sona erdi. 340 bin metrekare üzerinde yapılacak olan şehir hastanesinde yakın zamanda üst yapı çalışmalarına başlanacak.

İHA

Türkiye yakın zamanda bir şehir hastanesi daha kazanacak.

Rize sıradaki projenin adresi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekare üzerinde yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu alanında incelemelerde bulundu.

İlçelerde de projeler hazır

Şehir hastanesi için dolgu çalışmaların tamamlandığını yakın zamanda üst yapı inşaatına başlanacağını belirten Birinci, Güneysu'da ve Çayeli'nde de yapılacak hastanelerin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Hastane planının çay yaprağından esinlenerek yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, "Karadeniz koridoru bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle hastaneye başvuru oranı en yüksek yerlerden biri. İhtiyacının ciddi düzeyde olduğunu tespit etmiştik. Rize ütülendiğinde büyük ama arsa arazi bulmak, nitelikli binalar yerleştirmek çok kolay bir şey değil.

Dolgu ile böyle bir imkân elde edebildik. Rize'nin velinimeti çay yaprağından esinlenerek bir hastane planı oluşturuldu. 4 adet ayrı çay yaprağı görünümde bina planladık. Belli bir bölgede ağaçlar büyüyor. İnşaat bir ağacın büyümesine göre daha hızlı oluyor.

Acil taraf Çayeli istikametinde olacak. Rize yağmur sebebiyle güneşin az olduğu bir coğrafya. Bu nedenle camı daha çok tercih ettik. Güneşin hastalar için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bahçesinde, peyzajda ciddi bir çay bahçesi olacak. Buraya gelenler hastane olduğunu görecek ama Rize temalı yapıldığını ön görecek" ifadelerini kullandı.

“800 yataklı hastane olacak”

Hastane için dolgu çalışmalarının tamamlandığını üst yapı çalışmalarına 2-3 ay içerisinde başlanacağını söyleyen Birinci,

"800 yataklı hastane olacak. 150'den fazla yoğun bakım yatağımız olacak. Çok ciddi bir kapasite ortaya çıkıyor. 70-80 yıl bu bölgenin sağlık ihtiyacını ciddi düzeyde karşılayacak. 206 tane poliklinik odası olacak. Aynı anda hastaya bakılabilecek. 28 ameliyathane salonu var. Hastane uluslararası bütün kriterler değerlendirilmiş durumda.

İçinde çalışan insanların yorulması, 8 saat çalışan insanın yürüme mesafesi her şey hesaplandı. Teknik detayları uzunca çalışılmış bir hastane. Yapıldığı zaman örnek projelerden biri olarak karşımıza çıkacak. Çok az bir süreç kaldı. Dolgunun teknik detaylarından, izolatörün teknik çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler oldu. Önümüzde 2-3 ayı geçmeyecek bir süre var. Şehir Hastanesi, Güneysu Hastanesi ile hazır durumda.

Çok hızlı şekilde ihale sürecini başlatmış olacağız. Deniz dolgusu nedeniyle gereken teknik detaylar bize biraz zaman kaybettirdi. Oldukça iyi bir hastane, bölgemize hizmet edecek. Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz.

Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz. Helikopter ambulans için pistimiz var. Gerektiği yerde deniz ambulansımız olacak. Oldukça iyi bir sağlık tesisi olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğu Karadeniz'de Türkiye ortalamasının üstünde hastaneye başvuru var"

Doğu Karadeniz’de hastaneye başvuru oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan Birinci, "Doğu Karadeniz'de Türkiye ortalamasının üstünde hastaneye başvuru var. Türkiye'de her bir kişi yılda 9 kez hastaneye başvuruyor ama bu bölgede 11'in üstünde, bazen 12'ye çıkıyor. Çünkü yaşlı nüfus burada yaşıyor. Emekli insanların çok olduğu, yaş profili farklı. Başvuru oranı yüksek olduğu gibi hastaneye yatma oranı da yüksek. Bizim 10 bin kişiye 30 yatak kurgusu var. Şu anda Türkiye ortalamasında 10 bin kişiye 33 yatak düşüyor. Rize bu rakama yakın ama yeni hastanelerle bu rakamın üstüne çıkacak" ifadelerini kullandı.