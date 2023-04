Rize Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'te yapılan çalışmaları anlattı Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ayağa kaldırmak için koordinatör vali olarak bölgeye gönderilen Kemal Çeber, yapılan çalışmaları Ensonhaber'e anlattı. Samimiyetiyle takdir toplayan Vali Çeber, depremzedeleri eski hayatlarına kavuşturana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce canımıza mezar oldu.

Sarsıntıların ardından vatandaşlarının yardımına koşan devlet, bölgede çalışmalara başladı.

Diğer şehirlerde görev yapan valilerin bir kısmı deprem bölgelerine koordinatör vali olarak atandı.

Bu isimlerden biri de çalışkanlığıyla bilinen Rize Valisi Kemal Çeber oldu.

Depremin en çok etkilediği noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine koordinatör vali olarak atanan Çeber, Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan Vali Çeber, Nurdağı'nda yapılan çalışmaları tek tek anlattı.

Koordinatör Vali Çeber anlattı: Afetin ilk gününden beri kalben, ruhen ve yapabildiğimiz her şeyle biz burada olduk

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana yaptıklarını Ünal'a anlatan Vali Çeber, "Afetin ilk gününden beri kalben, ruhen ve yapabildiğimiz her şeyle biz burada olduk. Burada 35 gündür Nurdağı’ndayım ama ondan önce Rize’de afetle ilgili çok çalışmalar yaptık. Şu anda Rize’de 6 bin tane afetzedemiz var, biz misafir ediyoruz her şeyiyle. O bölgeden bu bölgeye çok fazla ekip gönderdik, daha sonra da fiziken ve fiilen buraya gelme durumumuz oldu. Elhamdülillah Allah bize böyle bir hayır duası alma kapısı açtı. Gelirken bu duygularla geldim ve 35 gündür buradayım. Tabii Nurdağı depremden en çok etkilenen ilçelerden birisi, Nurdağı komple yıkıldı diyebiliriz. Şimdi burada nüfus 41 bin iken, 2024 vatandaş vefat ediyor. Yani burada yaşayan her 20 kişiden biri vefat etmiş. Şu sokakta gördüğün herkes acılı. Buradaki toplam 10-11 bin konut stoğunun 7 bin civarı depremden etkilendi. Bunun 1800 kadarı anında yıkılmış, 700 tanesi acil yıkılacaktı. 3300 bina ise ağır hasarlı ve sonra da orta ve az hasarlı diye gidiyor." şeklinde konuştu.

Gazeteci Ünal daha sonra Çeber'e, "Burada konteyner kent var, bir de Rize’de ağırladığınız depremzedeler var. Burada kaç aileye ev sahipliği yapılıyor? Rize’de 6 bin demiştiniz." diye sordu.

Rize'de yaklaşık 6 bin depremzede ağırlanıyor

Nurdağı'nın yanı sıra Rize'de misafir edilen depremzedelere de değinen Kemal Çeber, "Yaklaşık yuvarlak hesap 6 bin tane afet illerinden gelen misafirlerimiz var. Biz onları afetin 2. Ve 3. Gününden itibaren çok güzel bir organizasyonla misafir ediyoruz. Rize’nin sıcaklığını, cana yakınlığını, misafirperverliğini gösteriyoruz. Artı bir de bizim Hatay Kırıkhan’da Rize Çadır Kent’imiz var. Hatta ben orayı şöyle tanımlıyorum, her tarafta çadır kent var. Rize Çadır Kenti ise bir yuva. Oraya gittiğimizde büyük bir sevgiyle bizi karşıladılar. Düşünün Ramazan’da iftara 3 dakika kala sıcak pidenin çıktığı yer. Her şeyi o şekilde dizayn ettiğimiz bir çadır kent oldu." ifadelerini kullandı.

"Konteynerlerimizin yüzde 75'ten fazlasını dağıttık"

Rize Valisi Çeber sözlerini şöyle sürdürdü:

Buraya geldiğimde konteyner süreci vardı. Burada 7 bin 200 civarında konteyner dağıtacağız. Bugüne kadar yaklaşık 6 binini ise dağıttık. Aslında çok önde gidiyor Nurdağı. Bayramdan önce tamamlayacaktık ama sevkiyatta bir sıkıntı oldu. Hem de hava şartları çok yağışlı geçti. Konteyneri buraya indirmeyi insanlar şöyle düşünmeli, vermek anlamına gelmiyor. İndirdiğiniz zaman altyapısını elektriğini ve suyunu bağlıyorsunuz. O anlamda konteynerlerimizin yüzde 87’si alana indi. Toplamda yüzde 75’ten fazlasını dağıttık. Burada sadece konteyner evler yok. İçinde bütün sosyal donatılara var. Kuaförlerinden ana sınıflarına, marketlerinden üniversiteye hazırlık dersliklerine. Her tarafta göreceğiniz psiko-sosyal destek merkezlerinden oyun alanlarına kadar, mescitler ve 4-6 yaş Kur’an kursları hepsini de veriyoruz.

Eleştirilere en güzel cevap Vali Çeber'den geldi

Öte yandan Kemal Çeber, bazı kesimlerin 'devlet yoktu' ifadesiyle ilgili de çok çarpıcı bir tespit yaptı.

Çeber, "Devlet yoktu kelimesinin mecazi karşılığı aslında şu, burada kimse devlet memuru gibi çalışmıyor. Ben burada tamam valiyim koordinatör valiyim statüm belli ama ben bir gönüllüyüm. Sen medya mensubu olarak bir gönüllüsün. Evet devlet yok deniyorsa, kimse devlet gibi çalışmıyor. Buradaki benim operatör kardeşim, polis kardeşim, asker kardeşim, konteynerleri bağlayan kardeşim. Hiçbirisi devlet memuru gibi çalışmıyor." dedi.

"İki ay önce bu insanlar evlerindeydi, bu yayını izleyen herkes gibi yaşıyordu"

Çalışmaların buradaki insanları eski rahatına kavuşturana kadar dek süreceğini belirten Çeber, "Dün bir Fransız kanalına röportaj verdim. Paris’ten Nice’e kadar ya da Nice’ten Rennes’e kadar bir sabah Fransa’nın yıkıldığını düşünün dedim. Hadi gelin buna müdahale edin, bu çok zor bir şey. Bundan hızlı bir refleks verilemezdi, devlet her şeyiyle burada. Bak Ramazan boyunca günlük 42 bin kişiye iftar ve sahur verildi. 50 kişilik hamamımız var, 150 tane iş yeri kuruyoruz 60 tane BM ile geçen hafta anlaştık onlara kurduruyoruz. Burada gördüğünüz herkesin yemeği, kıyafeti, ısınma işi ve temizliği yapılıyor. Ne zamana kadar? İnsanlar bir yaşam çizgisini gördüğü zaman onlar için kriter odur. İki ay önce bu insanlar evlerindeydi, bu yayını izleyen herkes gibi yaşıyordu. Şimdi ise durmadan devam ederek buradaki insanlarımızı eski rahatına kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.

"Nurdağı'nda 7200 konut yapacağız"

Kemal Çeber daha sonra şunlara yer verdi:

Burada 7200 civarında konut yapacağız, her birinin mikro ölçeklemesi ve çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda bu bayramda 17 köy evimizin teslimi yapılacak. 17’nin yanındakiler de 15 gün-1 ay sonra teslim edilecek şekilde hızla yapılıyor. 7 bin 200 konut yapacağız, 1500’ünün ihalesi yapıldı. 1000 civarındakinin de yapımı başladı ve ciddi şekilde ilerliyor. Diğerlerine de zemin etütleri biter bitmez başlanacak. 1 yıl içinde de halledeceğiz inşallah.

Vali Çeber'in çocuklarla takdire edilesi iletişimi...

Depremin en çok etkilediği kesimlerden biri de çocuklardı...

Kemal Çeber, daha sonra çocukların önemine vurgu yaptı. Vali Çeber depremzede çocuklar için yapılanları da tek tek anlattı.

Bu çok önemsediğimiz bir konu. Bir kere nüfusu burada tutmamız lazım. Afetten önceki 41 bin nüfusun yaklaşık 25-30 bini şu an burada. Diğerlerini de istihdam ve iş alanlarını canlandırarak getireceğiz. Değişik iş kolları oluşturduk burada, bayanlar iç çamaşırları, tekstil veya çadır malzemeleri gibi şeyler üretiyorlar. Yolun şu üst tarafından 150 tane iş merkezimiz, dükkanlarımız diyelim 15-20 gün içerisinde yapımları bitmiş olacak ve kuralarını çekip vereceğiz. 2 hafta önce 19 tane esnaf kardeşimize yerler verdik. 150 tane bittikten sonra da Brleşmiş Milletler’e yaptırıyoruz onlar da bitecek. Ve burası çok önemli bir tarım merkezi, bir taraftan çifti kardeşlerimizin afette kaybettikleri her türlü tarım aracını ve lazım olan her malzemeyi karşıladık. Çiftçilerimizin hepsi çok verimli ve güzel bir arazide olacak.

Vali Çeber, istihdam ile ilgili sözlerinin ardından kendisini en çok duygulandıran iki anıdan bahsetti.

En çok etkilendiği 2 andan bahsetti

Çeber, "Şunu söyleyiyim burada insan olup da yaşadığınız her gün duygulanmamak mümkün değil. Bakma böyle güldüğümüze burada çoktur çalışma odama geçip de gözlerimden yaşların aktığı. Ya da akşam kaldığım konteynerime gittiğimde gözlerimden yaş aktığı çok olmuştur. İki tanesini söyleyeyim, bir tanesi arama-kurtarma ekibimiz enkazın birinde bir çocuğa ulaşıyor. Sanıyorum 3. Gündü. Çocuğa nasılsın diyorlar, abi çok iyiyim diyor. Annen baban da orada değil mi onlar da iyidir galiba diyorlar. Abi o değil de siz şimdi bana bu yolu açtınız ya, allah da size cennete gireceğiniz böyle bir yol açsın diyor. Geçen gün bir hanımefendi geldi sayın valim dedi ben 3 yakınımı kaybettim. Konteynerim çıktı Allah razı olsun ama ben buradan istiyorum dedi. Ama ablacım dedim senin hakkın köyde. Bana şunu anlattı; dedi ki sayın valim ben 4. Günü çıktım enkazın altından. Ve dedi ben dört gün boyunca sadece duvarı seyrettim, hava karardığı zaman benim de dünyam kararıyor dedi. Ben konteynerimi aydınlığın hiç bitmediği bir yerde istiyorum dedi." şeklinde konuştu.

"Bu bayram Rize’de olamadım ama burada olduğum için çok mutluyum"

Vali Çeber son olarak Nurdağı’nda olduğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Rize’de oğullarım ve ailem, atmacalarım var. Bu bayram Rize’de olamadım ama burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Çeber sözlerini sonlandırırken, 23 Nisan’ın önemine vurgu yaptı ve depremzede bir çocuğa sarılarak röportajı noktaladı.