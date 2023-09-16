Rize'de bilirkişi keşfine katılan hakim, vatandaşları parmak sallayarak tehdit etti Ayder Yaylası'nda bilirkişi keşfine katılan hakim, vatandaşlarla tartıştı. Hakimin, "Bize bağırmaya hakkın yok" diyen vatandaşı "Aldırırım seni" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son dönemlerde hakimlerin karşılarındaki kişilere takındıkları tavır gündem oluyor. Mesleki veya sivil hayatları fark etmeksizin münakaşaya girdiği kişilere sert bir üslupla yaklaşan bazı hakimlerden biri de Rize'de kendisini gösterdi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi ve Ayder Yaylası’nda bazı alanların imara açılmasına karşı vatandaşların açtığı 4 ayrı davanın bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sırasında hakim ile vatandaşlar arasında gergin dakikalar yaşandı. Vatandaşa parmak salladı, tehdit etti Hararet giderek artarken hakim vatandaşlara parmak sallamaya başladı. Sesini yükselterek vatandaşı hedef alan hakime, “Şov yapıyorsunuz. Bize bağıramaya hakkınız yok” sesleri yükseldi. "Saygısızlık yapma, aldırırım seni" Hakim bunun üzerine “Saygısızlık yapma, aldırdım seni” diyerek vatandaşı tehdit etmeye devam etti. Bu tartışmaların ardından davanın avukatları görevli hakimle uzun süre konuşup ikna ettikten sonra heyet yoluna devam etti. Gözden Kaçmasın Samsun'daki halı sahada savcılarla tartışan uzman çavuş silah taşıyamayacak! Haberin Detayları

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