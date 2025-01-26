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İHA

Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi.

İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler tarafından sıkı denetimler başlatıldı.

KABLO KANALLARIYLA KAPATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bir günde içerisine binlerce insanın girdiği, yatan hastaların ve refakatçilerin yoğunlukta olduğu Rize Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından hasta yakınlarının sigara içmek için çıktığı iddiası ile yangın merdivenlerinin girişlerinin kablo kanalları vidalanarak kapatıldığı öne sürüldü.

"PANİK HALİNDE DÜŞÜNEMEYEBİLİRLER"

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, "Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar." dedi.

Engelin kolaylıkla kırılabileceğini ifade eden Biçer "Ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler." sözleriyle endişesini dile getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin tepki toplaması üzerine, Rize İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan haberlerin ardından harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü, yangın merdiveni kapılarının kontrol edildiğini, gereken önlemlerin ivedilikle alındığını dile getirdi.

"GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILMIŞTIR"

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.