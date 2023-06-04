Rize'de İkizdere Kaymakamı eşiyle çay topladı, fabrikada çayın işlenmesini inceledi

İHA

Rize’nin İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde çay bahçesine giren İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ve Burcu Bayram vatandaşlarla organik çay topladı.

Çay bahçesinin ardından yeni yapılarak ilk kez bu yıl yaş çay alımında bulunan ÇAYKUR’a ait İkizdere Organik Çay Fabrikası’nı ziyaret eden Kaymakam Bayram, burada çayın işlenme aşamasını inceledi.

Kaymakam Bayram, bahçeden bardağa çayın serüvenine ilk kez şahit olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

Her gün defalarca içtiğimiz en doğal çayın nasıl topladığını bizzat yaşayarak gördük. Eşim de ben de ilk kez çay bahçesine girdik ve makasla organik yaş çay toplamaya çalıştık. Sahil bölgesine göre çok daha doğal ve temiz bir ortamda yetişen, üretilen çay İkizdere ilçemiz için bir şanstır. Fabrikamızda işlendikten sonra organik çay olarak İkizdere markasıyla piyasada olmasını da isteriz. Biz çayı ilk kez gördük ve Fabrika Müdürümüz Şebnem Biberoğlu Hanım refakat ederek onun tavsiyeleriyle çay toplamaya çalıştık. İkizdere’de çaya toplamasından işlenmesine kadar kadın eli değmesi daha bir güzel. Şebnem Müdürümüze çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Yeni fabrikada yeni çalışanlarla beraber günde 100 ton kapasiteli fabrikada ürün işlemek kolay değil elbette. Başarılar diliyorum. Bahçeden bardağa çayımızı bugün bizzat çalışarak gördük.