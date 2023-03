Rizeli kadınlardan depremzedeler için yardım kermesi

Deprem felaketinden sonra tek yürek olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde seferberlik devam ediyor.

Rize ve ilçelerinde bulunan kadın kooperatifleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Evden Ele, Tek Yürek" adlı yardım kampanyası ile bir araya geldi.

Kadınlar, el emeği ile hazırladıkları Rize'nin yöresel yemekleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na getirerek vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşların da el emeği yemeklere yoğunluk gösterdiği yardım kampanyasında toplanan paralar, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedeler ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek.

Düzenlenen yardım kampanyasını ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere açıklamada bulundu.

Rize’de 7’den 70’e herkesin depremzedelere yardım ettiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber şöyle konuştu:

“Depremin olduğu günden bugüne Rize ayakta. Her şahsıyla, her kesimiyle, resmi, özel, sivil, STK, gönüllü tüm Rize o günden bugüne kalbiyle, gönlüyle, beyniyle, enerjisiyle, yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla deprem bölgesinde; hepimiz oradayız.



Fiziken buradayız ama her şeyimizle deprem bölgesindeyiz. Bugün Dünya Kadınlar Günü ve böyle anlamlı bir günde de Rize Kadın Kooperatifleri, Rize Belediyemizin kadın kooperatifleri hep beraberce bir yardım kampanyası organize ettiler.



Elde edilen geliri de yine afetzedeler, depremzedeler için kullanacaklar. Biz tüm Rize olarak kalbimizle, gönlümüzle her zaman o Rize insanının dünyaca bilinen sıcakkanlılığıyla, samimiyetiyle, dürüstlüğüyle, paylaşım gücüyle afetzedelerimizle beraber oluyoruz.”