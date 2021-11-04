1 aylık elektrik faturası 409 lira gelen Rizeli, sosyal medyada paylaştığı video ile isyan etti.

Son dönemde Türkiye'nin en önemli gündemi zamlar.

Başta akaryakıt olmak üzere enerji ürünlerine ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar, vatandaşın tepkisine yol açıyor.

Rizeli bir vatandaş da yüksek gelen elektrik faturasına tepkisini bir video çekip, sosyal medyada paylaşarak gösterdi.

"BU FATURALARI GÖRENİN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"

Evine 409 lira fatura geldiğini söyleyen Emre isimli Rizeli, basit sıradan bir vatandaş olduğunu söyleyerek gelen faturaya isyan etti.

Emre, videosunda "Bu ayki elektrik faturası 409 lira. Emre sen siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Evet ben basit sıradan bir vatandaşım, siyasi konulara girmek istemiyorum ama siyaset bir şekilde gelip bana giriyor. Siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu borç harç. Bu faturaları gören adamın psikolojisi bozuluyor. Evde 4 tane ampulü iptal ettim. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Rizelinin elektrik faturasına isyanı VİDEO

"GÖRSENİZ DE DUYSANIZ DA İNANMIYORSUNUZ"

Paylaştığı videoda söylediklerinin üzerine tepkiler alan Emre, köylerde faturaların 3 aylık düzenlendiği, 409 liralık faturasının da 3 aylık tutar olduğu iddiaları üzerine ikinci bir video paylaşarak iddialara cevap verdi.

Emre, "2-3 aylık faturayı 1 aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere 3 aylık fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy mahallesi'ndeyim. Bak burada ne yazıyor: 1.10.2021- 2-11.2021. Ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Şofben var mı evde diyorlar. Cumadan cumaya yıkanıyoruz artık. O raddeye geldik ama bunu kimseye inandıramıyorum. Böyle bir şey olamaz." dedi.

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