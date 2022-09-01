Romanya, Türkiye'den 18 SİHA almak istiyor

Romanya basınında çıkan habere göre ülke yönetimi, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almayı planlıyor.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma atılımları ile ülkeye kazandırılan SİHA ve İHA'lar, dünyanın çeşitli bölgelerinde başarılara imza atarak güçlerini ıspatladı.

Başarının ardınan dünyanın dikkatini çeken milli araçlar birçok ülke tarafından talep edilmeye başlandı.

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla kendinden söz ettiren Bayraktar TB2 için sıraya giren ülkelerden biri de Romanya oldu.

18 Bayraktar almaya hazırlanıyorlar

Romanya basınında çıkan haberde; Romanya Savunma Bakanlığının, parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 milyon euroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde; Bayraktar insansız hava aracının, Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

Parlamentoya dilekçe verildi

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.